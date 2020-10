Les syndicats gardent la cote auprès de 7 salariés sur 10, selon Randstad

En ces temps où la confiance dans les institutions semble érodée, c’est plutôt une embellie. Le baromètre quadriennal de Randstad réalisé à la veille des élections sociales, montre une confiance confortée des travailleurs envers les syndicats. « En 2020, 70 % des travailleurs continuent de faire confiance aux syndicats, annonce le prestataire de services RH. 53 % se sentent même fortement concernés par ces derniers. »

Cette année, en raison du report des élections sociales, l’enquête a été réalisée à deux reprises. Ainsi, en janvier et février dernier, 2.375 personnes (dont 2.000 salariés du privé) ont répondu à un questionnaire en ligne. Et en juin, 2.507 internautes en ont fait autant. L’échantillon était à chaque fois représentatif du marché du travail national », signale Sébastien Cosentino, porte-parole de Randstad Group et expert du marché du travail.