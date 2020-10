Coronavirus - TUI fly lance son programme de vols pour l'été, identique à celui imaginé pour 2020

TUI fly a lancé jeudi son programme de vols pour l'été 2021, qui sera identique à celui imaginé pour l'été dernier et qui n'avait pas pu être mis en place à la suite de la crise du coronavirus, indique la compagnie aérienne. Il est désormais disponible à la réservation. Le transporteur opérera également six nouvelles lignes au départ de l'aéroport de Lille.

Après une année 2020 "extrêmement difficile pour l'ensemble du secteur touristique", TUI fly veut se tourner vers l'avenir en lançant son programme de vols pour l'été 2021. Il correspond à celui qui aurait dû être lancé pour l'été dernier et inclut les pays non-Schengen et même les destinations des Caraïbes.

Au total, 89 destinations et 150 routes sont proposées depuis tous les aéroports du pays : Bruxelles, Ostende, Anvers, Charleroi et Liège. Mais aussi Lille, en France, où la compagnie ajoute en outre six destinations au départ de cet aéroport: trois lignes vers la Grèce (Athènes, Corfou et Kos), deux vers l'Algérie (Tlemcen et Bejaïa) et une vers le Portugal (Faro).

L'ensemble des vols seront proposés entre le 1er avril et le 27 octobre prochains.