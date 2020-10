RTBF: une version confinée de «Vifa for Life»

La crise sanitaire bouscule les initiatives solidaires en cette fin d’année. La 8e édition de l’opération « Viva for Life » de la RTBF n’y échappe pas, et les équipes sont contraintes de revoir leur plan initial : tout se déroulera au siège de Reyers à Bruxelles du 17 au 23 décembre, et non dans le cube à Tournai. Le concept, lui, ne change pas : trois animateurs (Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver) se relayeront dans un studio pendant 144 heures (6 jours et 6 nuits) pour animer l’opération sur VivaCité et sur Auvio afin de sensibiliser les auditeurs à la cause et appeler à soutenir les enfants qui vivent dans la précarité en Belgique. Comme d’habitude, ce marathon bénéficiera aussi d’une exposition en télévision.