Le pétrole chute encore de 5%, peur sur la demande

Les cours du pétrole plongeaient jeudi de plus de 5% pour la deuxième séance consécutive, au plus bas depuis le 15 juin, plombés par la propagation rapide du Covid-19 qui entraîne en Europe des mesures sanitaires drastiques, limitant la consommation de brut.

Vers 12H35 GMT (13H35 à Paris), le baril américain de WTI pour livraison en décembre valait 35,48 dollars à New York, en chute de 5,11% par rapport à la clôture de mercredi.

Celui de Brent de la mer du Nord pour le même mois lâchait de son côté 4,93% à 37,19 dollars, peu après avoir lui aussi brisé le plancher des -5%.

Les deux contrats de référence ont abandonné plus de 10% depuis le début de la semaine et évoluent à leurs plus bas depuis plus de quatre mois.

"Une correction des prix était attendue, elle est là", a réagi Bjornar Tonhaugen, analyste de Rystad.

"Des contaminations records frappent chaque jour l'Europe et les États-Unis, et de nombreux pays qui consomment beaucoup de pétrole comme l'Italie, l'Allemagne et la France se retrouvent à nouveau en situation de confinement", a-t-il complété.