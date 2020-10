Attaque au couteau à Nice: ce que l’on sait sur l’agresseur et les victimes

L’auteur de l’attaque au couteau qui a fait trois morts, dont au moins un égorgé, et plusieurs blessés jeudi dans une église du centre de Nice a dit s’appeler Brahim et être âgé de 25 ans. «Il n’est doté d’aucun papier d’identité ni de téléphone. La police technique et scientifique est mobilisée pour tenter de confirmer son identité», selon Europe 1.

Il a fait trois victimes: une femme âgée de 70 ans, habituée de l’église, qui a été décapitée, un homme d’environ 45 ans, qui a été égorgé, et qui est le sacristain de la basilique, ainsi qu’une femme d’environ 30 ans, qui a succombé à ses blessures dans un bar situé à proximité.