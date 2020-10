3 raisons de participer au 1er salon virtuel de la Formation Continue UCLouvain

Développer ses compétences et évoluer professionnellement est primordial, plus encore aujourd’hui, alors que la crise peut créer des opportunités. Mais comment choisir une formation ? Découvrez ce que l’UCLouvain vous propose en participant à son salon virtuel de ce 1er décembre 2020 dédié à ses programmes à horaire décalé ou adapté.

Il est fini le temps de nos parents et de nos grands-parents qui trouvaient un métier et restaient à leur poste jusqu’à leur retraite. Dans un monde en constante évolution et où les opportunités sont nombreuses, il est important d’évoluer, d’explorer et d’acquérir de nouvelles compétences. Comment faire ? En continuant à se former. Lors du 1er salon virtuel dédié à la Formation Continue de l’UCLouvain, vous découvrirez quelles sont les différentes possibilités. Rendez-vous virtuellement le 1er décembre de 16 à 20h. Nous vous expliquons pourquoi et comment y participer.

La formation continue est accessible à tous