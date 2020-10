D1A: Anderlecht-Antwerp et Beerschot-OHL, deux affiches en haut de tableau pour la 11e journée

La 11e journée de Jupiler Pro League débute vendredi avec le déplacement d’Eupen au Racing Genk. Une 11e journée qui verra aussi deux équipes du top 8 s’affronter. Samedi, Oud-Heverlee Louvain se rend au Beerschot et dimanche Anderlecht reçoit l’Antwerp.

Privé de match le week-end dernier à cause de nombreux cas positifs au coronavirus à Malines, Eupen tentera de ramener quelque chose de son déplacement à Genk. Les Limbourgeois ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines et restent sur deux succès de rang face à Charleroi (2-1) et La Gantoise (1-2).