L’Académie Goncourt reporte la proclamation de son lauréat

Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir la fermeture de tous les magasins non essentiels. Si, ce jeudi, son gouvernement maintient que les librairies sont des commerces non essentiels et doivent donc clore leurs volets, l’Académie Goncourt a décidé de reporter la proclamation de son lauréat. « Solidaires avec les libraires, disent les académiciens, nous ne pouvons envisager que le Prix Goncourt qu’ils devaient annoncer le mardi 10 novembre le soit alors que les librairies sont fermées. »

La proclamation serait donc reportée à une date ultérieure, qui serait précisée « en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales prises ».