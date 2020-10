Mehdi Carcela évoque son passage au Portugal: «C’est une autre dimension quand tu joues à Benfica» (vidéo)

Il revient jouer sur le terrain d’un club dans lequel il a évolué entre 2015 et 2016.

Mehdi Carcela vivra un moment particulier jeudi soir lors du match d’Europa League du Standard. En effet, c’est la première fois qu’il revient jouer à Benfica depuis son départ du club en 2016.

Dans une interview exclusive accordée au club, il évoque les souvenirs qu’il a de la ville et du club : « C’est une ville que j’ai beaucoup aimée. Et le club, c’est un ressenti inoubliable. Ca fait quelques années que je n’étais pas revenu à Lisbonne, depuis mon départ de Benfica. Ca m’a fait quelque chose de revenir ici, de revoir cet hôtel, de revoir la ville et surtout le stade. »