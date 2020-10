Emmanuel Macron après l’attaque de Nice: «Nous ne céderons rien»

Deux personnes ont été tuées dans l’église Notre-Dame et une troisième, sérieusement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s’était réfugiée.

Trois personnes ont été tuées, dont au moins une égorgée, et plusieurs blessées jeudi matin à Nice lors d’une attaque au couteau dont l’auteur a été interpellé par la police, selon un bilan de source policière.

Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans l’église Notre-Dame et une troisième, sérieusement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s’était réfugiée, a précisé à l’AFP la même source. L’agresseur a crié « Allah Akbar », selon une source proche de l’enquête. L’agresseur, qui a été blessé par balle lors de son interpellation, a dit s’appeler « Brahim » et être âgé de « 25 ans », a-t-on ajouté de même source.