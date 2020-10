Les médecins ploient sous la « paperasse ». Dès la semaine prochaine, le travailleur asymptomatique contraint à l’isolement ne devra plus appeler son généraliste et pourra télécharger lui-même son attestation de quarantaine sur un site web.

Depuis le début de la pandémie, la charge administrative qui pèse sur les médecins est extrêmement lourde. Ce mercredi, une série de mesures ont été décidées par le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Franck Vandenbroucke (SP.A), en concertation avec l’Inami et les représentants du corps médical. Parmi ces mesures, on relève notamment la mise sur pied d’une procédure de « certificat de quarantaine » (quasi) automatique.