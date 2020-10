Voici la sélection belge pour l’Euro de cyclo-cross

Le coach fédéral Sven Vanthourenhout a effectué son choix en vue des championnats d’Europe de cyclo-cross, qui auront lieu les samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre 2020 à Rosmalen (Pays-Bas). Il a été approuvé jeudi par la Commission technico-sportive de la fédération belge de cyclisme (Belgian Cycling).

En raison de la situation sanitaire actuelle en Belgique et des mesures strictes face au coronavirus, il a été décidé de ne pas envoyer de représentants belges dans les catégories de jeunes (juniors et espoirs U23). Seules les dames et les messieurs élites belges seront présents à Rosmalen.

La sélection belge

Dames élites (samedi 7 à 14h00)

Sanne Cant, Alicia Franck, Loes Sels, Joyce Vanderbeken, Ellen Van Loy, Laura Verdonschot, Karen Verheststraeten, Suzanne Verhoeven. Pas de réserve.