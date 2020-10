Nethys - L'avenir d'Integrale n'est plus entre les mains de l'assureur liégeois

L'avenir d'Integrale n'est plus entre les mains de l'assureur liégeois. La balle est dans le camp de la Banque nationale de Belgique, de sa maison-mère Nethys et du candidat-repreneur qui s'est manifesté la semaine dernière, a indiqué jeudi le porte-parole d'Integrale Fabian de Bilderling. Il évoque une situation "extrêmement compliquée" et qui n'est pas très agréable, ni pour les travailleurs ni pour les affiliés ni pour la direction. L'entreprise espère avoir des nouvelles très prochainement de la Banque nationale.