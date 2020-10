Un quart des blouses blanches du CHC MontLégia ont manifesté devant l’hôpital pour demander une valorisation de salaire et la reconnaissance de la pénibilité de leur profession. Leur vécu interpelle…

Ne tombez pas malade car vous tomberez entre mes petites mains. Je vous soignerai avec mon cœur, mais je n’ai pas été formée pour aider des personnes en unité de soins de covid. Moi, on m’a mise là, sans m’expliquer ce que l’on attendait de moi. Un robot me dit d’administrer des médicaments dont je ne sais rien. Et je ne peux répondre aux questions de mes patients qu’avec mon seul sourire. Pourtant, c’est des vies que j’ai en main… »