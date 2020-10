Coronavirus: Alexander De Croo dévoile des thématiques qui seront abordées lors du comité de concertation

Si nous voulons sortir de la zone à risque, cela demandera un effort de longue haleine», a déclaré jeudi Alexander De Croo à la Chambre, à la veille d’un nouveau comité de concertation durant lequel de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus pourraient être prises. Le Premier ministre, qui a appelé à la solidarité, n’a cependant pas précisé quel type de décisions pourraient être prises vendredi après-midi.

«Nous nous trouvons dans un confinement partiel à l’heure actuelle», a rappelé M. De Croo, en référence à son discours prononcé mercredi soir. «Plus vite les mesures entrent en vigueur, plus vite on peut protéger les gens», a-t-il ajouté. «Les gouvernements luttent côte à côte et c’est dans cette solidarité que nous devons combattre ce virus. Cette unité est absolument cruciale», a-t-il également soutenu.