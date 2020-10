The Plot Against America de David Simon (« The Wire ») d’après le roman de Philip Roth.

Regroupée autour du poste de radio, une famille juive du New Jersey prend la nouvelle comme un uppercut au foie : quelques mois après sa victoire surprise, le nouveau président des Etats-Unis a rencontré Adolf Hitler et lui a chaleureusement serré la main. Ce président, c’est Charles Lindbergh, le premier pilote de l’air à avoir traversé l’Atlantique. En ce début des années 40, Lindbergh n’est pas un homme politique à proprement parler, mais c’est une véritable star. C’est aussi un sympathisant nazi à qui on doit le slogan « America First ». Et si l’Amérique avait été nazie ?