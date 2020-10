Un nouvel axe de transport de marchandises par rail entre en service à Bruxelles

"C'est bénéfique pour la sécurité et la ponctualité", se réjouit Infrabel. L'investissement de 27 millions d'euros "profite aux clients du rail, à l'économie et à l'environnement", souligne l'entreprise. Le projet vise à transporter le plus de marchandises possible par le rail plutôt que d'engorger les routes.

La nouvelle ligne "26B" part de la zone de triage de Schaerbeek-Formation, emprunte la gare de Schaerbeek et aboutit au contournement ouest de Bruxelles. Une partie de ce trajet ferroviaire existait, mais un peu plus d'un kilomètre de nouvelles voies a été posé pour le compléter entre la gare de Schaerbeek et l'important nœud ferroviaire du "Pont de la Senne", à côté du canal de Bruxelles.

Les trains de marchandises devaient auparavant faire des détours via Malines et Termonde ou effectuer un demi-tour à Hal pour éviter la jonction Nord-Midi, où le transport de fret est interdit. Les gares de Bruxelles-Midi et de Forest, proches de l'industrie bruxelloise, sont désormais plus facilement accessibles.