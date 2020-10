Espagne, France, Allemagne: l’Europe, «surprise» par la deuxième vague, se reconfine ou se barricade

Reconfinement général dès vendredi en France, durcissement imminent en Allemagne et Belgique : l’Europe, « surprise » et « débordée » par la violence de la deuxième vague de coronavirus, s’attend à un mois de novembre très difficile et multiplie les décisions-choc.

« Comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l’accélération soudaine de l’épidémie par un virus qui semble gagner en force à mesure que l’hiver approche, que les températures baissent », a lancé le président français Emmanuel Macron dans une allocution télévisée mercredi soir, avant d’annoncer un reconfinement d’une durée d’un mois, au minimum. Le pays risque selon lui « au moins 400.000 morts supplémentaires » d’ici à quelques mois si rien n’est fait.