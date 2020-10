Les arts premiers en vedette chez Millon

Si on a l’habitude des ventes de peintures, de bijoux ou monnaies, les ventes entièrement consacrées aux arts premiers sont un peu moins fréquentes. On suivra avec d’autant plus d’intérêt ce qui se passera ces mercredi et jeudi chez Millon à Bruxelles. « En fait, nous avons deux ventes, explique Arnaud De Partz. D’une part, une vente cataloguée qui a lieu ce mercredi à 15 heures en salle avec commissaire-priseur. Et jeudi soir une autre vente, uniquement online, qui a commencé il y a une semaine. Jeudi à 21 heures, ce sera le “début de la fin” de cette vente pour laquelle les amateurs ont eu la possibilité de placer des ordres d’achat sur place ou par internet. »