Coronavirus: l’équipe féminine belge renonce à disputer l’Euro de gymnastique

Les équipes féminines de gymnastique seniors et juniors ne participeront pas du 17 au 20 décembre aux championnats d’Europe de gymnastique artistique organisés à Mersin, en Turquie. La situation créée par la crise sanitaire du coronavirus, avec les problèmes d’entraînement que cela induit, la situation politique en Turquie et la décision de la fédération européenne de ne plus tenir compte du concours général en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques de 2021 ont conduit la fédération belge à prendre cette décision qui a été officialisée jeudi dans un communiqué de la fédération francophone (Ffgym). Nina Derwael, la double sportive belge de l’année, ne pourra donc pas briguer de nouveaux lauriers continentaux.