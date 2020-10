Attaque terroriste à Nice: la France endeuillée, Macron appelle à l’unité

« Nous devons nous unir et ne rien céder à l’esprit de division », a enjoint le président français après l’attaque au couteau qui a tué trois personnes.

Trois personnes ont été tuées, dont au moins une égorgée, et plusieurs blessées jeudi matin à Nice lors d’une attaque au couteau dont l’auteur a été interpellé par la police.

L’agresseur, qui a dit s’appeler « Brahim » et être âgé de « 25 ans » serait en réalité d’un Tunisien de 21 ans arrivé en France début octobre après être passé par l’île italienne de Lampedusa, selon une source proche du dossier relayée par l’AFP. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».