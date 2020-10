La Ligue des champions de basket sera à nouveau diffusée sur les antennes d’Eleven Sports cette saison. Après le beau parcours du Filou Ostende lors de l’édition 2019-2020, Eleven continuera à suivre, sur toutes ses plateformes, les exploits d’Ostende et diffusera également les grosses affiches de la Champions League.

Bonne nouvelle pour les fans de basket : les matchs du Filou Ostende, seule équipe belge en compétition, seront tous à suivre en direct et en exclusivité sur Eleven Sports. En plus, Eleven Sports proposera les meilleures affiches de la compétition. Sans oublier le Final Four, qui sera diffusé en intégralité. Lors de la dernière édition, ce sont les Espagnols de San Pablo Burgos qui avaient créé la surprise en allant soulever le trophée.