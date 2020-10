Coronavirus: le prochain Comité de concertation aura lieu vendredi en début d’après-midi

Un nouveau comité de concertation aura lieu vendredi après-midi, à 13h plus précisément. Il y sera question de l’évaluation de la fermeture de l’horeca, avec deux semaines de recul. Il n’est pas exclu qu’on aille un pas plus loin dans le reconfinement, pour s’approcher de plus en plus du lockdown de la première vague de mars-avril dernier, en préservant toutefois l’école au maximum.

« Si nous voulons sortir de la zone à risque, cela demandera un effort de longue haleine », a déclaré jeudi Alexander De Croo à la Chambre, à la veille d’un nouveau comité de concertation durant lequel de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus pourraient être prises. Le Premier ministre, qui a appelé à la solidarité, n’a cependant pas précisé quel type de décisions pourraient être prises vendredi après-midi.