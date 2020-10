Déclassement de Bennett au Tour d’Espagne: Lefevere furieux, Ackermann approuve

Pascal Ackermann s’est montré moins véloce que Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) dans le sprint de la 9e étape du Tour d’Espagne mais l’Allemand de l’équipe BORA-hansgrohe a profité du déclassement de l’Irlandais pour monter sur la plus haute marche du podium, jeudi à Aguilar de Campoo.

Patrick Lefevere, le manager de la Deceuninck-Quick Step, ne comprend pas cette décision. Et il l’a fait savoir sur Twitter : « Quelle connerie ! Bennett était derrière son poisson-pilote mais le coureur de Trek a voulu le sortir de sa position. On sait déjà depuis longtemps que le VAR de l’UCI est incompétent ». « Un train doit être respecté et Sam Bennett a défendu sa ligne », a-t-il ajouté.

« Je ne m’attendais pas à cette victoire parce que Sam Bennett était devant. Mais j’ai vu la vidéo, ce n’était pas un bon geste de sa part », a lancé Ackermann, le vainqueur du jour donc