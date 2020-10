Le sud du pays pousse au confinement quasiment comme un seul homme

Grosse pression sur la comité de concertation. En Wallonie, Di Rupo réclame des mesures « plus fortes », et Englert prend la tête d’une cellule Covid. Bruxelles maintient la ligne dure. Dans l’opposition PTB, CDH, Défi pressent eux aussi.

Le comité de concertation convoqué ce vendredi se tiendra sous la pression forte des chiffres catastrophiques de l’épidémie. La Wallonie a réussi à transformer cette réunion en moment essentiel dans la lutte contre le coronavirus : le gouvernement régional ne se contentera pas de demi-mesures. Pas question de répéter le scénario de vendredi dernier qui avait vu la Flandre de Jan Jambon (N-VA) freiner des quatre fers.

Jeudi, les ministres wallons ont créé la surprise en instaurant une cellule « Covid-19 » à l’échelle de la Wallonie et en désignant Yvon Englert, médecin et ancien recteur de l’ULB, pour en assurer le pilotage. Cet organe devra « renforcer le suivi quotidien de l’épidémie, formuler des propositions quant aux mesures à adopter pour enrayer la propagation du virus et favoriser une communication claire et transparente vis-à-vis des citoyens. »