C’est du belge: les Belgiques de Sluzny, Bergen et Torrekens

C’est quoi, la Belgique ? C’est laquelle la vôtre, et la vôtre, et la vôtre, oui, vous, là ? Chacun en a sa version, non ? Ce qui a amené Ker Editions à demander à des écrivains de portraiturer leur Belgique en un recueil de nouvelles. Trois de ces livres viennent de sortir, ce qui en fait déjà onze, qui donnent une mosaïque d’opinions sur notre pays. Bien sûr, il y a de la nostalgie dans ces portraits. Chacun aimerait revoir le Saint-Idesbald, le Bruxelles, la campagne de jadis. Chacun se demande aussi ce que pourra devenir ce pays, si petit mais si rempli de tensions.