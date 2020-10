«Ce qui est illégal offline doit l’être online»

La commissaire européenne Margrethe Vestager présentera en décembre son « digital act ». Elle nous en dit plus sur la manière dont le texte s’attaquera aux « trop grands » géants du web et régulera leurs contenus.

Après cinq années passées à la Commission européenne à poursuivre Google pour ses pratiques anticoncurrentielles, Apple pour ses impôts non payés ou encore Amazon pour s’être attribué les secrets de ses détaillants, elle ne s’est pas fait que des amis parmi les géants du Net. Margrethe Vestager y a pourtant gagné en popularité : son parti a peut-être perdu les élections au Danemark, mais la commissaire a rempilé à Bruxelles. Aujourd’hui vice-présidente exécutive de l’institution, à la double casquette Concurrence et Numérique, elle met la dernière main à une initiative double, « l’Acte sur les services et les marchés numériques », attendu début décembre. Le texte, qui se veut ambitieux, doit à la fois s’attaquer à la domination des géants du web et à leur politique en matière de modération de contenus . «