Cyclo-cross: Wout van Aert et Mathieu van der Poel s’affronteront à trois reprises

Wout van Aert et Mathieu van der Poel participeront chacun à quatre courses du Trophée X2O, nouveau nom du Trophée de cyclo-cross, et seront opposés à trois reprises. L’information a été confirmée par l’organisation.

Van Aert disputera son premier cross à Courtrai le 28 novembre et van der Poel l’imitera à Anvers le 12 décembre. Ils seront ensuite ensemble au départ à Herentals (23/12), Baal (01/01) et Hamme (23/01). Eli Iserbyt, le champion de Belgique Laurens Sweeck, Toon Aerts et Lars van der Haar seront, quant à eux, les favoris pour la victoire finale. Chez les espoirs, Thibau Nys devrait participer à toutes les manches du Trophée X2O.

Chez les dames, la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado, tenante du titre, sera présente tout comme ses compatriotes Annemarie Worst, Lucinda Brand en Yara Kastelijn. Côté belge, Sanne Cant, six fois lauréate, tentera d’aller chercher une septième victoire.