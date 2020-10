Formule 1: la grille de départ 2021 est déjà presque remplie

L

es pilotes qui restent dans leur équipe

En 2021, les trois valeurs sûres du marché porteront les mêmes couleurs que cette année. Le rouge (Ferrari) pour Charles Leclerc, celles de la boisson qui donne des ailes pour Max Verstappen et, enfin, le gris (ou le noir) pour Lewis Hamilton. D’accord, le futur septuple champion du monde n’a pas encore signé son contrat mais on imagine que c’est pour une question de détails vulgaires (le nombre de zéros sur son chèque mensuel par exemple). À moins d’un cataclysme, pourquoi voudrait-il changer d’air ou s’arrêter en si bon chemin ? L’an prochain, avec du matériel aux performances « gelées » par le règlement, Hamilton pourrait s’arroger un 8e titre mondial et passer le cap des 100 victoires en Grand Prix. Valtteri Bottas, son gentil équipier, a aussi rempilé.