Europa League: Praet et Tielemans gagnent avec Leicester, l’AC Milan, sans Saelemaekers, aussi

Leicester City s’est imposé 1-2 jeudi soir sur le terrain de l’AEK Athènes lors de la 2e journée de l’Europe League. Youri Tielemans était titualire chez les Foxes, Dennis Praet est monté au jeu à la 66e, Timothy Castagne n’était pas dans l’équipe.

Jamie Vardy (18e) a ouvert le score pour Leicester, Hamza Choudhury (39e) a fait 0-2 avant la pause. Muamer Tankovic (49e) a marqué le but de l’espoir, mais les Grecs n’ont pas été plus loin. Dans l’autre match du groupe G, Braga a gagné 1-2 à Luhansk. Leicester et Braga comptent désormais six points chacun et partagent la première place.

L’AC Milan s’est imposé sans aucun problèm face au Sparta Prague grâce à des buts de Diaz (24e), Leao (57e) et Dalot (67e). Ibrahimov a manqué un penalty entre-temps. Lille et le Celtic ont partagé 2-2 dans le groupe H, faisant de Milan le seul leader avec six points.