Europa League: l’Antwerp en plein rêve après son succès contre Tottenham

Sans ce satané Covid-19, la communion entre les bouillants supporters du Great Old et les joueurs aurait été historique, somptueuse et emplie d’émotion. Car la copie rendue par les hommes d’Ivan Leko est à exposer en lettres d’or dans le livre d’histoire du club. Ni plus ni moins. Trois mois après avoir soulevé la Coupe de Belgique, les Anversois ont fait tomber Tottenham, l’un des grands favoris de l’Europa League et finaliste malheureux de la Ligue des champions en 2019. Leader du championnat de Belgique avant le périlleux déplacement de dimanche à Anderlecht, l’Antwerp poursuit son incroyable début de saison qui – même s’il a fallu un court temps d’adaptation aux méthodes d’Ivan Leko – prend des allures de rêve éveillé.