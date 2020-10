Coronavirus: les acteurs de l’enseignement plaident pour la poursuite des cours en présentiel

Si le retour de l’ensemble des élèves des 2e, 3e et 4e degrés de l’enseignement secondaire ne pouvait être garanti, ils demandent que les cours soient prodigués de manière hybrid.

Les acteurs de l’enseignement ont rencontré jeudi la ministre francophone de l’Éducation, Caroline Désir, afin d’envisager la rentrée du 12 novembre, les congés de la Toussaint ayant été prolongés en raison de l’épidémie de coronavirus. Pouvoirs organisateurs, syndicats et associations de parents demandent que l’enseignement se déroule en présentiel « dans toute la mesure du possible » pour les élèves en primaire et dans le premier degré du secondaire.

Le Covid-19 est revenu chambouler l’enseignement, avec une prolongation des congés de la Toussaint jusqu’au 12 novembre. En outre, l’enseignement secondaire se déroule à distance depuis mercredi tandis que des écoles primaires ferment leurs portes, par manque d’instituteurs ou décision communale, notamment.