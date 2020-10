Europa League: sèchement battu par Benfica, le Standard n’avait pas les armes

Compact pendant une mi-temps, à défaut d’être dangereux, le Standard a ensuite dû s’incliner face à une équipe de Benfica bien plus forte dans tous les domaines.

Retrouver sa fierté, alors que la passion et la ferveur ont été mises à l’écart par la ténacité d’un virus qui n’en finit plus de bouleverser notre vie à tous. C’est cela, surtout, que le Standard était venu (re)chercher à Lisbonne, dans les entrailles d’un Estadio de la Luz pratiquement vide (4.800 supporters locaux) mais tout de même bruyant. L’abnégation et le courage des joueurs de Philippe Montanier, certes couplées à des errements techniques évitables, n’auront pas suffi pour s’offrir un authentique exploit jamais réalisé auparavant par un club belge, celui de faire tomber Benfica sur son propre terrain.