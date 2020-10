Proximus revoit ses prévisions à la hausse pour l'ensemble de l'année

Le groupe Proximus a annoncé vendredi une révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2020 après avoir enregistré, au troisième trimestre, "de solides résultats financiers" et "une excellente dynamique commerciale".

Bien que le groupe s'attende à un quatrième trimestre "plus rude", il estime désormais pouvoir clôturer l'année 2020 "sur un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, NDLR) sous-jacent moins capex (dépenses d'investissements, NDLR) d'au moins 830 millions d'euros", contre entre 780 et 800 millions attendus précédemment.

Au niveau commercial, Proximus faisait état, au 30 septembre 2020, de 2,12 millions d'abonnés à l'internet fixe (+2,1% en glissement annuel), de 1,66 million de clients TV (+1,8%) et de 4,23 millions de clients mobiles "postpaid" (+3,7%). Le nombre total de lignes voix fixe s'élevait quant à lui à 2,27 millions (-6,8% en glissement annuel).

Le groupe Proximus a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires sous-jacent de 1,37 milliard d'euros, en baisse de 2,8% par rapport à la même période de 2019. L'ebitda sous-jacent s'affiche stable, à 469 millions d'euros (-0,2%).