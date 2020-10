Été dans le rouge pour Kinepolis, qui se veut rassurant sur sa solidité financière

L'exploitant de cinémas Kinepolis a terminé le troisième trimestre (juillet, août et septembre) dans le rouge, en raison des contraintes (fermetures, capacités moindres...) imposées par la pandémie de Covid-19 mais assure rester "solide" financièrement.

"Même en cas de fermeture au niveau mondial, les ressources financières disponibles sont suffisantes pour respecter l'ensemble des engagements du groupe pendant 12 mois, sans prendre de mesures supplémentaires", affirme Kinepolis dans un "trading update."

Au début de la pandémie de Covid-19, Kinepolis disposait d'une position au comptant de près de 190 millions d'euros et fin septembre, le groupe disposait encore 127,3 millions d'euros de liquidités et de crédits disponibles non utilisés.

Au troisième trimestre, Kinepolis a accueilli 2,4 millions de visiteurs dans ses salles obscures, soit un quart (24,1%) seulement des visiteurs de l'été 2019. Le groupe fait état d'un "bénéfice net négatif", sans en préciser l'ampleur.