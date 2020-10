Bernardine Evaristo: «La cause des Noirs reste un combat»

Couronné du Man Booker Prize, ce huitième roman de l’autrice britannique Bernardine Evaristo est un monumental appel à la tolérance et au respect des différences.

entretien

On ose une dernière question après la dernière question pour sonder Bernardine Evaristo sur ses lectures francophones. Sa réponse – Trois femmes puissantes de Marie NDiaye – résonne comme une évidence. Si l’inspiration est claire, revendiquée même, Fille, femme, autre donne corps, vie, chair à douze femmes. Elles sont comédiennes, actives à la City, pauvres, riches, contemporaines ou non, toutes différentes mais toutes confrontées aux mêmes préjugés de classe et de race. Ironie de l’histoire ? Bernardine Evaristo a reçu pour ce roman le prestigieux Man Booker Prize en 2019, une récompense qui n’avait jamais auparavant récompensé une femme d’origine africaine.