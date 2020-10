Allemagne: l'économie rebondit au troisième trimestre, devrait résister à la 2ème vague

"L'économie allemande a connu de nouveau la croissance, après sa chute historique du deuxième trimestre", commente l'organisme de statistique.

En conséquence, l'Allemagne table désormais sur une récession moins forte qu'attendue pour 2020, à -5,5%, contre -5,8% prévue en septembre, a parallèlement annoncé le ministère de l'Économie.

Dans cette nouvelle prévision annuelle, le regain en Europe de la pandémie de coronavirus "a été pris en compte, mais une nouvelle accélération constituerait un risque sérieux pour le processus de reprise", a souligné le ministère.

L'Allemagne, où de nouvelles restrictions drastiques seront en vigueur tout le mois de novembre, compte notamment sur les mesures de soutien aux secteurs les plus affectés et sur la reprise de l'activité en Asie, pour amortir un second choc.

Le gouvernement a maintenu vendredi inchangée sa projection de croissance pour 2021, anticipant une hausse du PIB de 4,4%.