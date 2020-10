Formule 1: Kimi Raikkonen, 41 ans, poursuit en 2021 chez Alfa Romeo avec Antonio Giovinazzi

Raikkonen et Giovinazzi restent les pilotes de l’écurie Alfa Romeo pour la saison 2021 de F1.

Kimi Raikkonen ne pense pas encore à la retraite puisqu’il vient de rempiler pour une saison supplémentaire en Formule 1. Le Finlandais de 41 ans sera bien présent sur la grille de départ en 2021, toujours au volant d’une Alfa Romeo. Il aura, pour la 3e saison consécutive, Antonio Giovinazzi, 26 ans, comme coéquipier.

« Cette annonce souligne la volonté de continuité de l’équipe (alors que les monoplaces resteront les mêmes l’an prochain par mesure d’économie avant un changement réglementaire d’envergure en 2022, ndlr), Kimi et Antonio constituant un duo de pilotes solide et bien assorti qui offre un sain mélange d’expérience et de l’enthousiasme de la jeunesse », explique Alfa Romeo (ex-Sauber) dans un communiqué.