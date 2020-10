Carte blanche: «Le droit au logement reste un droit, même en temps de crise sanitaire»

Aujourd’hui, nous vivons une deuxième vague de contamination qui a poussé le gouvernement bruxellois à annoncer de nouvelles mesures, notamment un couvre-feu très strict. Les hôpitaux sont à nouveau débordés, il n’y a pas eu de refinancement suffisant entre mars et octobre, et ne semble plus à l’ordre du jour. Absent également du discours politique : le droit au logement, qui est totalement négligé. Pourtant, la nécessité de se loger dignement apparaît plus que jamais indispensable… sauf que la mise en œuvre de ce droit se heurte aux intérêts des bailleurs, ainsi que des banques (qui bénéficient d’un soutien étatique indéfectible). Comment demander aux Bruxellois et Bruxelloises de respecter les décisions du gouvernement, dans un contexte où ce dernier continue d’ignorer l’urgence de s’assurer d’un toit pour toutes et tous ? Comment légitimer cette injonction à rester chez soi – tout en continuant à payer son loyer ou à rembourser son emprunt hypothécaire –, alors même que bon nombre de travailleurs et travailleuses voient à nouveau leurs revenus diminuer ou disparaître ? Comment s’attendre au respect d’un couvre-feu, lorsque bon nombre de personnes vivent à la rue et que des centaines de ménages sont sous la menace d’une expulsion domiciliaire pour loyers impayés ?

Une solidarité encore plus indispensable Bien que largement insuffisantes, des mesures avaient été prises lors de la première vague pour faire face à la situation d’urgence en matière de logement. Il s’agissait notamment d’un moratoire sur les expulsions domiciliaires et de la réquisition et mise à disposition de bâtiments pour un hébergement d’urgence… (1) Il est à minima impératif qu’elles soient reconduites immédiatement. Si la solidarité était une nécessité pour surmonter la première vague, elle l’est encore davantage aujourd’hui, alors que les ménages ne se sont toujours pas remis des effets du premier confinement. Ces mesures nécessaires n’offrent qu’un répit temporaire. Reconduites, elles ne feraient que repousser l’échéance des remboursements de dettes, de procédures d’expulsion, de retours à la rue. Pour que les plus précaires d’entre nous ne paient pas les pots cassés de la crise une fois que la pandémie ne fera plus partie de l’attention politique et médiatique, il faut annuler les loyers, et annuler les remboursements des crédits hypothécaires des propriétaires-occupants, et ce pour toute la période de crise sanitaire.