Le judoka Dirk Van Tichelt, médaillé olympique à Rio, met fin à sa carrière

Le judoka Dirk Van Tichelt met fin à sa carrière d’athlète de haut niveau. L’ancien champion d’Europe 2008 (-73 kg) et médaillé olympique à Rio dix ans plus tard a annoncé lui-même sa décision vendredi lors d’une conférence de presse à Bruges. Van Tichelt a évoqué les limitations d’entraînement dues à la crise du coronavirus et une nouvelle blessure, au cou, comme principale raison de sa fin de carrière à 36 ans. Elle avait débuté au plus haut niveau en 2004.

« Un athlète de haut niveau doit être capable de s’entraîner de façon constante et dans la situation actuelle c’est très difficile », a commencé Van Tichelt.