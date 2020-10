Eh bien! Ecrivez maintenant!

En ces temps troublés, nous l’avons dit, redit et reredit, rien ne vaut un bon livre. Parce qu’il nous permet de découvrir d’autres mondes, de vivre d’autres vies, et, par ricochet, de réfléchir à la nôtre. Lisez donc, mais ce n’est sans doute pas vous, lecteurs de ces pages, que je dois convaincre. Et twittez ce message à tout venant.

Mais pourquoi ne pas passer de l’action de lire à l’action d’écrire ? N’hésitez pas, si vous avez des histoires à raconter et des réflexions à émettre : écrivez ! Permettez-vous de le faire, autorisez-vous à grimper ce pic ardu qu’est l’écriture. Pourquoi ? Comme dit simplement Carole Martinez, que nous avons rencontrée : « Parce que ça me fait plaisir. Parce que ça me surprend. Peut-être parce que je le désire. » Ne soyez pas la fourmi qui n’ose s’exprimer, soyez la cigale qui danse sur les mots.