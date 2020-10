Près de 500 produits financiers ont obtenu un label de durabilité en un an

Le label belge "Towards Sustainability" pour les produits financiers durables et socialement responsables fêtera son premier anniversaire au mois de novembre. Depuis sa création, 494 produits d'investissement, d'épargne et d'assurance l'ont obtenu, représentant un total de 245 milliards d'euros, indique vendredi Febelfin, la fédération belge du secteur financier.

Febelfin a lancé l'initiative "Towards Sustainability" en février 2019. L'objectif était de définir des exigences minimales pour les produits financiers durables, grâce à une norme de qualité, et de fournir un outil aux investisseurs pour les guider dans leur recherche de produits durables.

Les premiers labels ont été attribués en novembre dernier par l'agence de labellisation indépendante CLA (Central Labelling Agency) aux produits conformes à la norme de qualité.

Plus de 75 institutions financières d'une dizaine de pays sont actuellement impliquées dans "Towards Sustainability". Selon Febelfin, il s'agit de l'initiative d'attribution de label pour produits financiers la plus vaste et la plus inclusive d'Europe. Parmi les produis labellisés, 35% proviennent de Belgique et 65% d'autres pays de l'Union européenne.

Lorsqu'un produit financier porte le label, l'investisseur peut être certain qu'il répond à un certain nombre de critères minimaux de durabilité, souligne Febelfin.