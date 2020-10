Notre choix du Mois du Doc: «Au temps où les Arabes dansaient»

Critique

Des dizaines de films documentaires dans le cadre du Mois du Doc et notre regard s’arrête sur Au temps où les Arabes dansaient, du Belgo-marocain Jawad Rhalib, parrain de cette 3e édition. Son film réalisé en 2018 s’impose comme une indispensable nécessité. Il reste d’une incontournable actualité, donne une matière vive et vivante pour éviter les amalgames et différencier culture arabe et discours islamiste. Il fait terriblement écho à la tristesse, la révolte, les peurs que suscitent les fondamentalistes. « La danse est contraire aux lois de la charia » dit une voix de prédicateur au début du film.