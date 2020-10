Basket: Elias Lasisi, quatrième Belgian Lion sans club

L’ailier international belge Elias Laisi (28 ans ; ex-Limburg et Ostende), qui avait entamé la saison à Bamberg en Allemagne, y a été remplacé par un Américain et se retrouve sans club comme trois autres Lions présélectionnés par le coach Dario Gjergja en vue de la fenêtre de qualification de novembre : Khalid Boukichou, récemment licencié par Charleroi, Maxime De Zeeuw, qui a renoncé à son contrat à Gora (Pologne), et Michael Gilmore, pivot de 25 ans qui avait débuté sa carrière à Hagen la saison passée au sortir de son College américain et qui est appelé pour la première fois en équipe nationale.