Coronavirus – «La vie en pause, saison 2, jour 1»: Noël

Hier, il s’est passé un truc incroyable.

Juste avant le comité de concertation, on a eu LA discussion sur Noël avec la famille. Enfin, un bout de famille parce que là, tout est morcelé, explosé, tout part en vrille. Cette famille, à l’image du coronavirus, c’est un véritable aérosol respiratoire, des particules en suspension qui se mélangent à l’air ambiant. Soit, on a fait avec ce qu’on avait sous la main : une sœur, une maman.

Il y a quelques semaines, quand on pouvait encore faire la fête à dix, on avait déjà fait un premier calcul et constaté que ça débordait pas mal de la bulle. Comment expliquer à X et X’, sans les blesser, qu’ils ne passeraient pas le réveillon avec le reste du clan ? Gros stress.