Mon argent: des abonnements «internet only» pour quoi faire et à quel prix?

C’était attendu, l’opérateur Orange a dégainé cette semaine son offre « Home Internet ». Via celle-ci, le consommateur bénéficie d’un abonnement internet, sans télévision (elle peut toutefois être rajoutée en option) et sans mobile. L’opérateur élargit ainsi son public, puisque jusqu’à maintenant, les produits Orange n’étaient accessibles qu’avec un abonnement gsm. Révolutionne-t-il le marché pour autant ? Pas vraiment. L’offre est concurrentielle, mais n’est pas la moins chère. Elle illustre en tout cas une tendance. Aujourd’hui une frange de la population – les jeunes notamment (mais pas seulement) – friande de Netflix et autres vidéos en ligne est tout à fait prête à se passer de la bonne vieille télévision classique… et à économiser au passage quelques euros. Le phénomène a même un nom, imaginé outre-atlantique : le « cord cutting ».