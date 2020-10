Outre-Rhin, on aime se voir comme une superpuissance mondiale. Mais économique, démocratiquement et politiquement, l’Allemagne a besoin des Etats-Unis, souligne Ulf Poschardt, rédacteur en chef de Die Welt.

L’Allemagne est une puissance mondiale – quand il s’agit de faire la morale. Le pays se considère non seulement comme l’élève modèle de l’Europe, mais également comme une superpuissance humanitaire. En conséquence, des gros titres comme celui qualifiant Angela Merkel de « Leader of the Free World » étaient du baume pour l’âme d’une nation qui a placé son salut dans le soft power.

Pourtant, l’Allemagne n’a jamais eu autant besoin de l’Amérique. L’Amérique représente non seulement – mais aussi – un marché important pour les voitures allemandes, mais est également la garante de notre sécurité. Et de notre prospérité future, car l’Allemagne est l’un des pays les plus dépendants de la mondialisation. Qui plus est, dans la mesure où l’alliance transatlantique s’est fissurée ces dernières années, les forces protectionnistes et moralisatrices, qui préféreraient se détacher complètement de l’Occident, ont gagné en puissance dans le pays. Retour au Sonderweg allemand.