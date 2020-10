L’extrême-droite espagnole se glisse dans les pas de Trump

Il peut s’avérer tentant, et cela est même aisé, d’analyser l’impact du résultat des élections américaines pour n’importe quel autre pays, ici l’Espagne, en termes purement comptables. Quelles seraient les conséquences en matière de relations commerciales ou de budget de la défense ? Aussi tentant et facile que cela puisse paraître, ce serait une erreur. Ou ce serait tout du moins sous-estimer l’impact politique et moral d’une réélection de Donald Trump sur la structure démocratique de l’Espagne. Ces dernières années, ce pays a assisté à une légitimation de discours et pratiques politiques qui étaient tout simplement inacceptables il y a dix ans. Une montée en puissance du populisme avec des méthodes et des paroles empruntées, parfois mot pour mot, au président des États-Unis. Plusieurs gouvernements régionaux reposent sur les voix de l’extrême droite. Leurs porte-parole se glissent dans les pas de Trump.