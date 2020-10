Nous ne sommes jamais simples spectateurs d’une élection américaine. Ne parlons pas des interférences et manipulations auxquelles s’amusent les Russes, les Chinois et les Iraniens, sans vraiment maîtriser les effets de leur désinformation. Mais les répercussions planétaires – et en particulier transatlantiques – du choix de l’homme le plus puissant du monde font que nous jouons gros à chaque présidentielle américaine.