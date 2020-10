Trop simple de croire que Biden rétablirait à la normale les relations avec l’UE

Drôle de choix que celui proposé aux Américains, ce 3 novembre. Un choix entre, d’une part, un président de 74 ans qui a bousculé tous les codes établis, osé tous les excès, coupé son pays en deux et défié toutes les règles internationales, et un prétendant de bientôt 78 ans qui apparaît comme un homme du passé qui veut « reconstruire en mieux » et revenir à une certaine « normalité », de l’autre. Drôle de choix, vraiment. Mais un choix immensément important, tant Trump a secoué les USA et la planète entière, avec une posture d’éternel candidat, totalement libéré de la notion de vérité et empêtré dans la crise du Covid.

Biden joue à fond la carte de l’anti-Trumpisme. On verra si cette posture suffira pour l’emporter et on restera prudent tant les sondages se sont trompés en 2016.